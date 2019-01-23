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Ankara'da Suriyelilerin bıçaklı kavgası kanlı bitti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 17:10 | Son Güncelleme

"Bayat meyve suyu" tartışması nedeniyle Suriye uyruklu 3 kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü bir kişi ağır yaralandı. Kısa sürede yakalanan katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ankara'da Suriyelilerin bıçaklı kavgası kanlı bitti!

Ankara'da Suriye uyruklu üç kişi arasında "bayat meyve suyu" tartışması nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ Battal Gazi Mahallesi Selçuk Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Suriye uyruklu Firaz E. bir marketten satın aldığı meyve suyunun bayat çıktığını iddia ederek iade etmek istedi.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Suriye uyruklu market çalışanları Ali Naus (27) ve Bağri Tabakji (25) ile Firaz E. arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ali Naus göğsünden Bağri Tabakji ise sırtından aldığı bıçak darbeleri nedeniyle yaralandı.

Ali Naus, olay yerinde hayatını kaybetti. Ankara Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bağri Tabakji'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ile Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu sonucu Firaz E. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Suriyeli kavga Ankara ölüm

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bunlar ne kadar karaktersiz insanlar ülkenin huzurunu da bozdu
daha bunlar iyi günlerimiz akp secimi kazansın hepsi türk vatandası olacak
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