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  4. Ankara'da, TIR dorsesinde 147 kaçak göçmen yakalandı

Ankara'da, TIR dorsesinde 147 kaçak göçmen yakalandı

29.07.2021 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde durdurulan bir TIR'da ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan 147 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

Ankara'da, TIR dorsesinde 147 kaçak göçmen yakalandı

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Şereflikoçhisar ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, gündüz saatlerinde Ankara- Niğde otoyolu üzerinde durdurulan bir TIR'da arama yaptı. TIR içerisinde ve dorse kısmında ülkeye yasa dışı yollarla giriş yapan 5 Pakistan, 142 Afganistan uyruklu toplam 147 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 2 organizatör şüphelisi yakalandı. (DHA)

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Ankara
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