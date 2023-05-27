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  4. Ankara'da tırın çarptığı yolcu otobüsü alev alev yandı! Yaralılar var

Ankara'da tırın çarptığı yolcu otobüsü alev alev yandı! Yaralılar var

27.05.2023 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da seyir halinde olan bir yolcu otobüsüne, bir tır arkadan çarptı. Bir anda alev alan otobüs kısa sürede küle döndü. Kazada 5 kişi yaralandı.

Ankara'da tırın çarptığı yolcu otobüsü alev alev yandı! Yaralılar var

Ankara'daki kaza saat 22.10 civarında Niğde Otoyolu Ahiboz mevkinde meydana geldi. Elfay yüklü bir tır, seyir halindeki yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile otobüs alev aldı.

OTOBÜS KÜLE DÖNDÜ

Otobüste 25 yolcu bulunurken kazada 5 kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, itfaiye ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi.

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Yaralanan vatandaşlar ambulansla çevre hastanelere sevk edilirken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Kaza sonrasında otobüs kullanılamaz hale gelirken tır ise büyük hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (İHA)

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