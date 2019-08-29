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Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı (Reşat Nazmi Oral kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 11:18 | Son Güncelleme

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyet güçlerinin ortak operasyonuyla Ankara’da yakalanan FETÖ/PDY üyesi avukat Reşat Nazmi Oral’ın, örgüt içinde üst seviyedeki mahrem imamlardan biri olduğu ortaya çıktı. Oral’ın 1989, 1990 ve 1991 yıllarında Kuleli Askeri Lisesi imamı olduğu belirlendi.

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı (Reşat Nazmi Oral kimdir?)

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri okul öğrencilerinin örgüte kazandırılmasında görevlendirdiği avukat Reşat Nazmi Oral’ın, mahrem yapılanmanın önemli isimleri arasında olduğu belirtildi. Oral’ın 19 yıl sürdürdüğü mahrem imamlığı dönemiyle ilgili vereceği bilgilerin örgütün özellikle TSK’da gizli kalmış yapılanmasının ortaya çıkarılmasında etkili olacağı ifade ediliyor.

ÜST ARAMASINDA ÇIKTI

ABD’de FBI tarafından yakalanan FETÖ’nün eski emniyet imamı Osman Hilmi Özdil’in üst aramasında Oral’ın çalıştığı Evrensel Hukuk Bürosu kartviziti çıktığı da belirlendi. Oral’ın örgütün üst düzey mahrem imamlarından olduğunun 2017 yılında belirlendiği ve bu tarihten itibaren arandığı belirlendi. Oral’ın ailesinin de FETÖ ile ilişkili banka, şirket ve okullarda bağlantısı olduğu tespiti yapıldığı öğrenildi.

ANKARA'DA ORTAK OPERASYONLA YAKALANDI

Ankara Emniyet Müdürlüğü ve MİT’in ortak operasyonları ile Oral, terörle mücadele ekipleri tarafından 29 Temmuz'da Batıkent'te yakalanarak gözaltına alındı. Oral, 9 Ağustos'ta sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine kondu. Oral’ın 1983 yılında örgüte katıldığı, ayrıca Güneydoğu Anadolu Bölgesi temsilcisi, 2'nci Ordu ve avukat yapılanması imamı olarak faaliyet yürüttüğü de tespit edildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara FETÖ gözaltı Reşat Nazmi Oral

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