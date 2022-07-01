Ankara'daki selde Buse Doğanay hayatını kaybetti! Annesine son sözleri bu oldu

Ankara'da dün etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Özellikle Keçiören, Yenimahalle ve Etimesgut ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Keçiören ilçesinde evini basan sel suları nedeniyle 20 yaşındaki Busenur Doğanay hayatını kaybetti. Öte yandan 1 kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

20 YAŞINDAKİ BUSE HAYATINI KAYBETTİ

Keçiören ilçesi İncirli Mahallesi'ndeki 4 katlı Umut Apartmanı'nı da sağanak ile birlikte su bastı. Yokuştan gelen sel suyu binanın içine girdi. Zemin kat ile kot-1'de bulunan daireler suyla doldu. Kot-1'deki evde yaşayan Busenur Doğanay'ın evin suyla dolması üzerine mahsur kaldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine AFAD, iftaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma dalgıçları, binaya girerek arama başlattı. Bir taraftan da suyun tahliye edilmesi için çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda Doğanay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Doğanay'ın cesedi, yapılan incelemeden sonra evden çıkarılarak ambulansla Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Bu sırada Doğanay'ın komşuları gözyaşlarına boğuldu.

"BİRDENBİRE GÖVDESİNİ AŞACAK SEVİYEYE GELMİŞ"

Doğanay'ın akrabası Fatih Soylu, genç kızın babasına ölüm haberini veremediklerini aktararak, "Bodrum katta oturdukları için aniden su basmış, birdenbire gövdesini aşacak seviyeye gelmiş. Annesini aramış 'boğazıma kadar suyun içindeyim' demiş, komşuların da yardım etmesine rağmen açamamışlar kapıyı. Babasına haber verdik ama babası şu anda yaşıyor diye biliyor, yolda çünkü. Antalya'da yaşıyor" dedi.

"BOĞULUYORUM"

Mahalle sakinlerinden Fatma Ceylan da olaya ilk müdahale edenlerden olduklarını, suyu kovalarla tahliye etmeye çalıştıklarını belirterek, "Su baskını olduğunu duyunca koşarak buraya geldim. Geldiğimde yaşayan genç kız yardım istemiş 'boğuluyorum' demiş. Benim gelinim beline ip bağlamış yardım etmeye çalışmış ama su basıncı o kadar yüksektiki, olmadı. Biz önce kendi imkanlarımızla suyu tahliye etmeye çalıştık. Kendimiz kovalarla suyu tahliye etmeye çalıştık" diye konuştu.

"KAPIYI AÇAMIYORUM BOĞAZIMA KADAR SU GELDİ"

İncirli Mahalle Muhtarı Bektaş Yener Çelik, olayın çok hızlı şekilde gerçekleştiğini belirterek, "Komşuları açmaya çalışmış kapıyı ama açamamışlar. Tabi bizler de geldik ama olay çok önceden olmuştu. İtfaiye ve belediye ekipleri hemen geldi ama Allah rahmet eylesin, kızımızı kurtaramadık. Annesiyle görüşmüş, 'kapıyı açamıyorum boğazıma kadar su geldi' demiş. Komşular da inmiş ama onlarda boğulma tehlikesi geçirince geri çekilmişler" ifadelerini kullandı.

VALİ: YARDIM İSTEDİĞİNDE SU YÜKSELMİŞ

Ankara Valisi Vasip Şahin, binaya gelerek inceleme yaptı. Vali Şahin, binanın bir anda suyla dolduğunu belirterek, "Eksi 1'de olduğu için oraya tamamen sular dolmuş. Orada hayatını kaybetti vatandaşımız. Komşusu çocuğun yardım talebini, sesini duyduğu için o da haklı olarak sinir krizi geçirdi. Arkadaşlarımız, bütün ekipler, dalgıçlar herkes hemen buraya yönlendirildi. Dalgıçlar kapı kapalı olduğu için ve su belli bir seviyeye kadar çıktığı için kapıyı açamadılar. Pencereden girmeye çalıştılar. Suyun tahliyesi de bir kaç motorla yapılmaya çalışıldı. Buraya ekipler en kısa sürede intikal edip, gerekli çabayı gösterdiler. Ama maalesef üzücü sonuç bir genç kızımız vefat etti. Mevcut eksi 1'in üzerindeki kota kadar, yani üst katın yarısına kadar su çıkmış. Binanın arka tarafından ani su baskını olmuş. Yardım istediğinde su belli bir seviyeyi geçmiş" ifadelerini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, altyapı çalışmalarının hızla tamamlanması gerektiğini vurguladı. Altınok, "Sel suları, arazinin coğrafi yapısı dolayısıyla caddeyi aşıyor buradaki zemin kata ulaşıyor. Kızımız annesini arıyor 'anne eve su basıyor' diyor. Çıkamıyor 20 yaşında kızımız. Enterasan, geçen haftalarda ölen vatandaşımızla yakın akraba, kader. Altyapının hızla yapılması lazım, yağmur kanalların hızla yapılması lazım. Bir de mazgalların temizlenmesi lazım. Yağmur kanalarının temizlenmesi, olmayanların da acilen yapılması gerekmektedir" diye konuştu.

BAKAN KOCA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda Ankara'daki sele ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Keçiören’de, saat 17 civarındaki yoğun yağış sonucunda su baskınına uğrayan bir eve ulaşıldığında, bir kişinin hayatını kaybetmiş olduğu anlaşılmıştır. Kayıp olan bir kişiyi arama çalışmaları devam etmektedir. Başımız sağ olsun."

MANSUR YAVAŞ'TAN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından Ankara'daki sele ilişkin paylaşımda bulundu.

Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Değerli Ankaralılar, Bugün kentimizde Etimesgut, Yenimahalle ve Keçiören ilçelerimizde 1 saat içinde ortalama 20 kilogramlık kuvvetli ve gök gürültülü yağış gerçekleşti. Bu süreçte 15 kurtarma vakası dâhil 1024 olaya müdahale ettik.

Kentimizde yaşanan sel felaketlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için 1274 araç 3036 mesai arkadaşımız ile saha çalışmalarını sürdürmekteyiz.

Bugünkü sel felaketi sonucunda, Keçiören’de bulunan bir apartmanda -1. katta yaşayan bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim. Vefat eden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.

Kentimizde sel felaketleri nedeniyle mağdur olan vatandaşlarımıza tek tek ulaşıp yaralarımızı saracağız."

