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Ankara'daki yangından geriye küle dönmüş dükkanlar kaldı

04.06.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Ankara Ticaret Borsası (ATB) İş Merkezi’nde çıkan yangının ardından geriye küle dönmüş dükkanlar kaldı.

Ankara'daki yangından geriye küle dönmüş dükkanlar kaldı

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Macunköy Mahallesi’nde bulunan ATB İş Merkezi’nde akşam saatlerinde çıkan ve dükkanlar ile depolarda bulunan kimyasal maddelerin tutuşmasıyla büyüyen yangın saatler sonra söndürülebildi.

Günün aydınlanmasının ardından ise geriye kalan manzara görenleri şaşırttı. Çok sayıda dükkan, iş yeri ve aracın yanarak küle döndüğü yangının ardından geriye büyük çapta maddi hasar kaldı.

İş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangınİş merkezinin kimyasal madde bulunan deposunda korkutan yangın

Olay yerine gelen ekipler hasar tespit çalışmalarını devam ettiriyor.

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(İHA)

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yangın Ankara
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