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Ankara Emniyeti'nden cinsel istismar açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 17:06 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ilçesindeki bir markette kız çocuğuna yönelik cinsel istismar vakası zanlısının yakalandığını bildirdi.

Ankara Emniyeti'nden cinsel istismar açıklaması

Başkentin Çankaya ilçesinde bir markette kız çocuğunun cinsel istismara maruz kaldığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, zanlıyı yakaladı.

"KONUYLA İLGİLİ TAHKİKATA BAŞLANMIŞTIR"

Ankara Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, "7 Haziran 2019 tarihinde Çankaya ilçesinde bir markette kız çocuğunun cinsel istismara uğradığına ilişkin Müdürlüğümüze yapılan ihbar ile bazı sosyal medya ve basın-yayın organlarındaki paylaşımlar üzerine; Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ekiplerince şüpheli P.P. isimli şahıs yakalanmış olup, konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır" ifadelerine yer verdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Emniyet Müdürlüğü Çankaya

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