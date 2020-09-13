Ankara hava durumu! (13 Eylül 2020 Pazar) Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! Ankara’da hava nasıl olacak?

Ankara’nın Haymana ve Polatlı ilçelerinde 12 Eylül Cumartesi günü etkili olan kum fırtınası hayatı durdurdu. 6 kişinin hafif şekilde yaralandığı kum fırtınası nedeniyle vatandaşlar maddi zarar da yaşadı. Bir anda gökyüzünü kaplayan toz bulutu ve şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi ve binaların çatıları uçtu. Meteoroloji Genel Merkezi’nden yapılan uyarılarla Ankaralıların tebdirli olması istenildi. Ankaralılar ise yaşanılan olumsuz durumun ardından Ankara'da hava nasıl sorusunun yanıtını araştırdı.

ANKARA’DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoreolojiden yapılan uyarılar Ankara için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Aynı zamanda Ankara’nın batı kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış için kırmızı alarm verildi. Polatlı, Ayaş, Beypazarı, Güdül ve Kızılcahamam ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Ankaralılardan ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi maddi ve can kaybına neden olabilecek durumlara karşı önlem alınması istenildi. İşte 6 günlük Ankara hava durumu...