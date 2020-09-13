HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ankara hava durumu! (13 Eylül 2020 Pazar) Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! Ankara’da hava nasıl olacak?

Ankara hava durumu! (13 Eylül 2020 Pazar) Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! Ankara’da hava nasıl olacak?

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2020 10:34 | Son Güncelleme

Başkent Ankara’da 12 Eylül 2020 Cumartesi günü yaşanan kum fırtınası vatandaşları adeta şoke etti. Hayatı olumsuz yönde etkileyen kum fırtınasının ardından Ankaralılar önümüzdeki günlerde havanın nasıl olacağını merak etmeye başladı. Ankara hava durumu büyük merak konusu oldu. İşte Ankara hava durumu!

Ankara hava durumu! (13 Eylül 2020 Pazar) Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! Ankara’da hava nasıl olacak?

Ankara’nın Haymana ve Polatlı ilçelerinde 12 Eylül Cumartesi günü etkili olan kum fırtınası hayatı durdurdu. 6 kişinin hafif şekilde yaralandığı kum fırtınası nedeniyle vatandaşlar maddi zarar da yaşadı. Bir anda gökyüzünü kaplayan toz bulutu ve şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi ve binaların çatıları uçtu. Meteoroloji Genel Merkezi’nden yapılan uyarılarla Ankaralıların tebdirli olması istenildi. Ankaralılar ise yaşanılan olumsuz durumun ardından Ankara'da hava nasıl sorusunun yanıtını araştırdı.

ANKARA’DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoreolojiden yapılan uyarılar Ankara için kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış uyarısında bulundu. Aynı zamanda Ankara’nın batı kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış için kırmızı alarm verildi. Polatlı, Ayaş, Beypazarı, Güdül ve Kızılcahamam ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Ankaralılardan ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar gibi maddi ve can kaybına neden olabilecek durumlara karşı önlem alınması istenildi. İşte 6 günlük Ankara hava durumu...

ANKARA HAVA DURUMU

Ankara’da yaşayan vatandaşlar kum fırtınasının sonrasında hava durumunu yakından takip etmeye başladı. Benzer bir kum fırtınası 6 günlük Ankara hava durumu için yeniden beklenmiyor. Ancak vatandaşların tedbiri elden bırakmadan sağanak yağış için önlem alması konusunda uyarılar veriliyor.

6 GÜNLÜK ANKARA HAVA DURUMU

  • 13 Eylül 2020 Pazar Parçalı Bulutlu 30°C 17°C
  • 14 Eylül 2020 Pazartesi Az Bulutlu 31°C 16°C
  • 15 Eylül 2020 Salı Az Bulutlu 29°C 14°C
  • 16 Eylül 2020 Çarşamba Az Bulutlu 29°C 14°C
  • 17 Eylül 2020 Perşembe Az Bulutlu 30°C 17°C
  • 18 Eylül 2020 Cuma Parçalı Bulutlu 28°C 15°C
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERGenç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldıGenç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, Kırmızı Oda'daki performansıyla izleyicilerden tam not aldı
Emekli öğretmen evinde ölü bulundu!Emekli öğretmen evinde ölü bulundu!
27. dönem POMEM alımı ne zaman? Polis nasıl olunur?27. dönem POMEM alımı ne zaman? Polis nasıl olunur?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Belediye Başkanı kaza yaptı, aracı bu hale geldi! Çok sayıda yaralı var
Belediye Başkanı kaza yaptı, aracı bu hale geldi! Çok sayıda yaralı var
Bakan Koca'dan sosyal medyadaki o görüntü hakkında açıklama
Bakan Koca'dan sosyal medyadaki o görüntü hakkında açıklama
Atiye'ye damga vuran sahne!
Atiye'ye damga vuran sahne!
Sütyensiz sokak tarzıyla dikkat çekti
Sütyensiz sokak tarzıyla dikkat çekti
Bakan Koca'dan şehirlerarası seyahat açıklaması
Bakan Koca'dan şehirlerarası seyahat açıklaması
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
İlginizi Çekebilir
Sınıf öğretmeni 27 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! 800 yıla kadar hapsi istendi
Sınıf öğretmeni 27 öğrencisine cinsel istismarda bulundu! 800 yıla kadar hapsi istendi
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Şaşkına çeviren görüntüler! Sokak ortasında böyle dans ettiler
Kıskançlıktan hamile arkadaşının karnını deşti!
Kıskançlıktan hamile arkadaşının karnını deşti!
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
Son hali şaşırttı: Çağatay Ulusoy kağıt topluyor!
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Park halindeki 2 araca çarpan minibüs devrildi: 3 yaralı
İzmir'de feci kaza! 2 araca birden çarptı
Emekli öğretmen Fettah Kazıl evinde ölü bulundu!
Emekli öğretmen evinde ölü bulundu!
Tartıştığı ağabeyi ile kuzenine kurşun yağdırdı!
Tartıştığı ağabeyi ile kuzenine kurşun yağdırdı!
4 gündür haber alınamıyordu! Mustafa dededen acı haber
4 gündür haber alınamıyordu! Mustafa dededen acı haber
'Evde ceset var' ihbarına gittiler, büyük şok yaşadılar
'Evde ceset var' ihbarına gittiler, büyük şok yaşadılar
Gümüşhane'de anne kızın acı ölümü! Kuşburnu toplarken...
Anne kızın acı ölümü! Kuşburnu toplarken...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.