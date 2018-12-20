Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İzmir ve Ankara’nın da aralarında olduğu 20 ilin adaylarını açıklamasının ardından başlayan, ancak yüksek sesle dile getirilmeyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na adaylığına ilişkin eleştiriler, Ankara başta olmak üzere adı açıklanan bazı adayların değiştirilebileceği iddiaları üzerine yeniden alevlendi.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre; AK Parti kulislerinde, konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeler yapılıyor:

'ÖZHASEKİ ANKARA'YA OLMADI'

Parti içinde Özhaseki’nin Kayserili olmasına karşın milletvekilliği, ardından bakanlığı nedeniyle tüm Türkiye’ye mal olduğu, Ankara’ya belediye başkanı adayı olmasının yadırganmaması gerektiği, başarılı bir seçim kampanyası sonrasında seçimin kazanılabileceğini düşünenler kadar tam tersi görüş dile getirenler de yer alıyor. Özhaseki’nin Ankara ile hiçbir bağlantısının olmamasının, AK Parti’ye oy veren seçmeni olumsuz etkileyeceğini düşünenler, “Madem Ankara’ya aday gösterilecekti o zaman keşke 24 Haziran seçimlerinde Ankara’dan milletvekili yapılsaydı. O zaman hem Ankara seçmeni hem milletvekilleri hem de teşkilat çok yabancılamaz ve daha rahat kabul edebilirdi” görüşünü savunuyor. Bu kesime göre Özhaseki’nin Ankara’dan aday yapılması doğru olmadı ve seçimlerin kazanılması zora sokuldu. Millet İttifakı’nın oy potansiyeli ve Mansur Yavaş’ın da adaylığı düşünüldüğünde Cumhur İttifakı’nın seçimi kazanması riskli bir hale geldi.