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Ankara kulisleri 'yeni bakanlığı' konuşuyor: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.01.2019 07:53 | Son Güncelleme

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü "Güvenlik Bakanlığı kurulacak mı?" başlıklı yazısında, Ankara kulislerinde dolaşan iddiaları kaleme aldı.

Ankara kulisleri 'yeni bakanlığı' konuşuyor: Ateş olmayan yerden duman çıkmaz

Kamuoyunda son günlerde tartışılan 'seçimlerden sonra yeni bakanlıklar kurulabilir' kulislerini bugünkü köşesine taşıyan Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, 'Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Durduk yerde bu konu gündeme gelmez' ifadelerini kullandı.

"GÜVENLİK BAKANLIĞI GELEBİLECEĞİNİ DUYDUM"

"Güvenlik Bakanlığı gelebileceğini duydum." diyen Zeyrek, şöyle devam etti:

"Örneğin, Aile Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı birleştirilmişti. Bu bakanlığın yeniden ayrı bakanlıklar olmasını savunanlar var. Bu görüşte olanlara göre SGK dışında o bakanlıkta 20'ye yakın genel
müdürlük var ve bu durum işleyişi sıkıntılı hale getiriyor. Bakanın benzer “işleyiş” şikayetleri başka bakanlıklardan da geliyor.

Bu şikayeti ortaya atanlar, Bakan ve yardımcıları ile genel müdürler arasında ciddi bir iletişim sorunu olduğunu söylüyor.

İki çözüm öneriyorlar:

-Ya bakanlık sayısı artsın.

-Ya müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı düzenine geri dönülsün.

Yeni sistemin mevzuat altyapısını hazırlayanlarla da görüştüm. Bu taleplere şiddetle karşı çıkıyorlar. Her bakanlığın ayrı teşkilatının bulunduğu “çoklu teşkilat” döneminin geride kaldığına dikkat çekerek, “Bakanlar, bakanlık bürokrasisi, yeni sistemin, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi altında ‘tekli teşkilat'a dayanan bir sistem olduğunu öğrenmeli. Yeni bakanlık kurmak yerine yeni bakan yardımcıları atayabilirler. Pratik olmalılar” görüşünü dile getiriyorlar."

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