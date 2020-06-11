HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 'Ankara Kuşu'na açılan FETÖ davası Kocaeli'de görülecek

'Ankara Kuşu'na açılan FETÖ davası Kocaeli'de görülecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2020 15:33 | Son Güncelleme

Sosyal medyada "Ankara Kuşu" ismiyle paylaşımlarda bulunarak "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) propagandası" yaptığı gerekçesiyle hakkında açılan davayla ilgili Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince "yetkisizlik" kararı verilen tutuklu sanık Oktay Yaşar, Kocaeli'de yargılanacak.

'Ankara Kuşu'na açılan FETÖ davası Kocaeli'de görülecek

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Yaşar hakkında, "terör örgütü propagandası" suçundan 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle düzenlenen iddianame, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

"Ankara Kuşu" adlı Twitter kullanıcısı Oktay Yaşar hakkında Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince "yetkisizlik" kararıyla Kocaeli'ye gönderilen iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Yaşar'ın 2015'te kendi adıyla açtığı hesaptan farklı zamanlarda FETÖ elebaşı ve örgüte ilişkin paylaşımlarda bulunduğu belirtilen iddianamede, sanığın "terör örgütü propagandası" suçundan 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Yaşar'ın yargılanmasına 18 Ağustos'ta Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERHarvard uydu görüntülerini izledi! Koronavirüs daha önce mi başladı?Harvard uydu görüntülerini izledi! Koronavirüs daha önce mi başladı?
Üniversiteyi karıştıran olay! 'Karı-koca istifa ediyoruz'Üniversiteyi karıştıran olay! 'Karı-koca istifa ediyoruz'
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Yüzde 40 indirim geliyor

Yüzde 40 indirim geliyor

Ankara'yı hareketlendiren Kabine değişikliği iddiası

Ankara'yı hareketlendiren Kabine değişikliği iddiası

81 ilde operasyon! Yüzlerce kişi yakalandı

81 ilde operasyon! Yüzlerce kişi yakalandı

Güzel oyuncu mayosuyla yakalandı! Aşk tazelediler

Güzel oyuncu mayosuyla yakalandı! Aşk tazelediler

'Tosun lider' gemilere doldurup milyonlar kazanıyor

'Tosun lider' gemilere doldurup milyonlar kazanıyor

Sağlık Bakanlığı'ndan KKKA açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan KKKA açıklaması

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı iddia: Atatürk imzası gerçek değil

Prof. Halaçoğlu'ndan çarpıcı iddia: Atatürk imzası gerçek değil

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

İstanbul'da vahşet! Boğazı kesilmiş halde bulundu

İstanbul'da vahşet! Boğazı kesilmiş halde bulundu

Diğer Haberler
Ayşenur Arslan Halk TV'den ayrıldı mı? Açıklama geldi

Ayşenur Arslan Halk TV'den ayrıldı mı? Açıklama geldi

Son dakika! 17 Aralık kumpas davası cezaları onandı

17 Aralık kumpas davası cezaları onandı!

İfade değiştirmek için polise gidince 12 yıl 7 ay hapisle arandığı ortaya çıktı

Kardeşinin kartıyla polise gidince şaşırtan gerçek ortaya çıktı

Emre Cemil Ayvalı AK Parti'deki görevinden istifa etti

Emre Cemil Ayvalı AK Parti'deki görevinden istifa etti

Rize'de üniversiteyi karıştıran iddia! 'Karı-koca istifa ediyoruz'

Üniversiteyi karıştıran olay! 'Karı-koca istifa ediyoruz'

Bu kez Caddebostan Sahili'ndeki deniz kirliliği!

Bu kez Caddebostan Sahili! Yine aynı görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.