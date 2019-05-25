'Ankara Manzarası' tablosundaki mekanları gezdiler

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- ANKARA Kültür Sanat Topluluğu (AKS) üyeleri, Koç Müzesi'nde sergilenen ve 17’nci yüzyılda yapılan 'Ankara Manzarası' tablosunda resmedilen mekanları ziyaret ederek, tablonun önemine dikkat çekti.

17’nci yüzyılda resmedilen ve Hollanda'da bir müzede sergilenen tabloya Avrupalılar, uzun yıllar Halep şehri olarak baktı. Tabloyu 1970 yılında gören Bizantolog ve sanat tarihçisi Semavi Eyice, resimdeki tiftik keçilerinden yola çıkarak Ankara’nın resmedildiğini tespit etti. Bunun üzerine Koç Müzesi'nin girişimleri ile 'Ankara Manzarası' tablosunu, geçen yıl müzede sergilenmeye başladı.

'ANKARA'YA DEĞER YARATMANIN PEŞİNDEYİZ'

Ankara'daki 15 üniversiteden kültür, sanat, mimarlık ve tasarım topluluklarının oluşturduğu AKS üyeleri, Ankara Manzarası tablosunda yer alan mekanları ziyaret ederek tablonun önemini vurguladı. AKS kurucusu Cemre Gökpınar, Ankara’nın kültürel varlıkları üzerine çalışma ve projeler gerçekleştirmenin amaçları arasında yer aldığını belirterek, başkenti tanımak ve tanıtmak için çeşitli faaliyetlerde bulunduklarını söyledi. Gökpınar, "Bugün burada da önemli bir tablo olan ‘Ankara Manzarası' tablosunun üzerindeki günümüze ulaşmış olan yapıtlardan, bugün bir yürüyüş rotası organize ediyoruz ve bu organizasyon ile birlikte hem Ankara’yı tanıma, hem de Ankara Manzarası tablosunun Ankara için ne kadar önemli bir görsel tablo olduğu şeklinde deneyim yaşamış olacağız. Biz Ankara’ya dair bir değer yaratmanın peşindeyiz" dedi.