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Ankara merkezli FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 11:13 | Son Güncelleme

2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı sorularının çalınmasına ilişkin FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 13'ü aktif 84 polisten 75'i yakalandı

2010'daki Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 13'ü aktif 84 polisten 75'i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, sınav sorularını önceden temin ederek polis memurluğundan komiserliğe geçtiği belirlenen şüpheliler hakkında Ankara merkezli 31 ilde 13'ü aktif 84 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda 75 kişi yakalandı. Şüphelilerden 41'inin Ankara'da gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelilerin tamamının 2010'daki sınavı, soruları temin ederek kazandıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda göreve başladıkları belirlendi.

Diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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FETÖ gözaltı kararı polislikten komiserliğe geçiş sınavı

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