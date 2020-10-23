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  4. Ankara Narkotik polisi 31 kilo kubar esrar ele geçirdi

Ankara Narkotik polisi 31 kilo kubar esrar ele geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 15:09 | Son Güncelleme

Ankara Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durdurulan iki araçta yapılan aramada toplam 31 kilo 860 gram kubar esrar ele geçirildi.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce Kayseri’den Ankara’ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçirdi.

Ankara Narkotik polisi 31 kilo kubar esrar ele geçirdi

Ankara Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durdurulan iki araçta yapılan aramada toplam 31 kilo 860 gram kubar esrar ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce Kayseri’den Ankara’ya yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçirdi. Elmadağ ve Mamak ilçelerinde durdurulan iki araçta yapılan arama ve kontrollerde, 31 kilo 860 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı. Şüphelilerin emniyet işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.

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