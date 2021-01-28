Ankara - Niğde karayolunda feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, Ankara- Niğde karayolunda meydana geldi. İsa D. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol dışına savruldu.

Araç içindeki İsa D., Nurgül D., Yusuf D., Yusuf Kerem D. ve Z.S. yaralandı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yabancı uyruklu Z.S.’nin hayatını kaybettiğini belirlerken diğer 4 yaralı ise çevredeki hastanelere sevk edildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

