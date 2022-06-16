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  4. Ankara-Niğde Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil bariyerlere girdi: 2 ölü 2 yaralı

Ankara-Niğde Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil bariyerlere girdi: 2 ölü 2 yaralı

16.06.2022 01:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara-Niğde Otoyolu Gölcük gişeleri kavşağında kontrolden çıkan otomobil, bariyerlere çarptı. Feci kazada otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Ankara-Niğde Otoyolu Gölcük gişeleri kavşağında meydana geldi. S.S. yönetimindeki otomobil Niğde yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer sürücüler hemen 112 acil servisi aradı. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Ekipler, kazada Durhasan Selvi ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Yaralanan sürücü ile Ömer Acar ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine acil servisine kaldırıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara Niğde
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