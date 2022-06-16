Ankara-Niğde Otoyolu'nda feci kaza! Otomobil bariyerlere girdi: 2 ölü 2 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Ankara-Niğde Otoyolu Gölcük gişeleri kavşağında meydana geldi. S.S. yönetimindeki otomobil Niğde yol ayrımında bulunan bariyerlere çarptı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı gören diğer sürücüler hemen 112 acil servisi aradı. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ekipler, kazada Durhasan Selvi ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ile Ömer Acar ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine acil servisine kaldırıldı. (İHA)

