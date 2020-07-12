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Ankara'nın 3 ilçesinde 24 saatlik su kesintisi (ASKİ su kesintisi)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2020 20:07 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin bazı bölgelerinde 24 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını açıkladı. Kesinti 14 Temmuz'da başlayıp 15 Temmuz'da sona erecek.

Ankara'nın 3 ilçesinde 24 saatlik su kesintisi (ASKİ su kesintisi)

ASKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, içme suyu ana iletim hattında deplase çalışmaları nedeniyle Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinin bazı bölgelerinde, 14 Temmuz salı günü saat 01.00'den başlayarak 15 Temmuz çarşamba günü saat 01.00'e kadar 24 saat süreyle su kesintisi uygulanacak.

Bir günlük su kesintisinden etkilenecek yerler şöyle:

Etimesgut'ta 30 Ağustos, Ahi Mesut, Alsancak, Atakent, Ayyıldız, Bahçekapı, Elvan, Erler, Etiler, İstasyon, Kazım Karabekir, Oğuzlar, Piyade, Süvari ve Topçu Mahalleleri.

Yenimahalle'de Batı Sitesi ve Ergazi Mahalleleri ile Gersan Sanayi Sitesi.

Sincan'da Mareşal Çakmak, Atatürk, Andiçen, Selçuklu, Mustafa Kemal, Menderes, 29 Ekim, Çoğlu, Adalet, Fevzi Çakmak ve Törekent Mahalleleri. (AA)

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