Ankara sağanak yağışa teslim oldu

Ankara’da öğleden sonra başlayan ve bir anda etkisini gösteren yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı yağış nedeniyle suyla kaplanırken araçlar hareket edemedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler ise yolu açmak için çalışmaları devam ediyor.

ÇANKIRI'DA SAĞANAK YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Meteoroloji öğleden sonra etkili olan ve akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen yağış için yeniden bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzeybatı kesimlerdeki gök gürültülü sağanak yağışların bugün öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çankırı çevreleriyle Bartın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” dendi. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır