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Ankara Şehir Hastanesinde gebe okulu hizmeti

SAĞLIK HABERLERİ  | 30.10.2019 12:38 | Son Güncelleme

Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm: "Ankara içerisinde 2 ve 3'üncü basamakta 24'üncü, birinci basamakta da 27'nci gebe okulumuz"

Ankara İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, Ankara'daki 27'nci gebe okulunun Ankara Şehir Hastanesinde açıldığını belirterek, gelecek günlerde bu okullara yenilerinin ekleneceğini söyledi.

Ankara Şehir Hastanesi Gebe Okulunun açılışı törenle yapıldı.

Gülüm, törende yaptığı konuşmada, gebe okulunda, doğum öncesi ve sonrası ile bebeğin gelişimi için kritik önemdeki bilgilerin yetkin isimler anne adaylarına tarafından verildiğini, eğitimlerin bir bölümüne eşlerin de katılabildiğini söyledi.

Ankara Şehir Hastanesinde ilk gebe okulunun açıldığını dile getiren Gülüm, "Ankara içerisinde 2 ve 3'üncü basamakta 24'üncü, birinci basamakta da 27'nci gebe okulumuz. Bugüne kadar 2019 içerisinde 5 bin civarında gebemize 4 hafta süren eğitim verildi." bilgisini verdi.

Gülüm, bundan sonra da yeni gebe okullarının açılacağını kaydetti.

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin de Sağlık Bakanlığının 2011'de yayınladığı genelgeyle kamuya bağlı ve özel sektördeki tüm hastanelerde gebe bilgilendirmesi sınıflarının açılmasının teşvik edildiğini söyledi.

Tekin, artık pek çok hastanede gebe bilgilendirme sınıfının olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz de yeni açılan bir hastane olarak burada da gebe okulumuzu açtık. Amacımız burada vereceğimiz eğitimlerle gebelerimizi doğru bilgilendirmek. İnternetten alacakları bilgiler yerine daha doğru, uzman ekip tarafından doğru bilgilere ulaşmalarını sağlamak. Gebelik sürecinde destekleyebilmek ve hem de doğum evresine hazırlamak."

Eğitimlerde gebelere normal doğumun anne ve bebek sağlığına iyi etkilerinin de anlatıldığını ifade eden Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gebelik sürecinde yapılacak tarama testleri, gebeliğin evreleri, bebeğin gelişimi, doğumla ilgili ağrı kesici yöntemler, ilaçsız yöntemler, masaj teknikleri konusunda bilgilendiriyoruz. Eşli katılan gebelerimizin eşlerine de öğretiyoruz. Eğitimler sırasında tanıştıkları ebeleri doğuma geldiklerinde doğumhanelerde görme şansları olacak. 'Her gebeye bir ebe' politikamızı yürütmek için gebe okulumuzda ebelerimizden destek alıyoruz."

Gebe okulunda emzirme, bebeğin nasıl tutulacağı, banyosu gibi konularda da eğitimlerin verildiğini anlatan Tekin, "Burada fizyoterapistlerimizin ve ebelerimizin eşliğinde toplu ve bireysel randevularla yoga, pilates gibi gebelikte yapılabilecek hareketlerle ilgili de yine pratik eğitimlerimizi de yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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