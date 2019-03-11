Ankara Şehir Hastanesi'nde ilk organ nakli yapıldı

DUYGU YENER - Hasta kabulüne başlayan ve resmen 14 Mart Tıp Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise tek seferde inşa edilen üçüncü büyük hastanesi olan Ankara Şehir Hastanesi'nde, ilk organ nakli gerçekleştirildi. Ağabeyinin donör olduğu karaciğer kanseri hastası 42 yaşındaki Eşref Demirtaş, Ankara Şehir Hastanesi'nde ilk karaciğer nakli yapılan hasta oldu. Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dört ay önce soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye başvurduktan sonra yapılan tetkiklerde karaciğer nakli olması gerektiğini öğrendiğini aktararak, "Hastalığımı tesadüfen öğrendim. Bir anda acilen karaciğer nakli olmam gerektiği, az zamanımın olduğu, ciğerimin bittiği söylendi. Bunun üzerine hemen nakil için arayışa başladık." dedi. 6 kardeş olduklarını ve kardeşlerinin hepsinin kendisine karaciğerini vermek için gönüllü olduğunu anlatan Demirtaş, "En büyük ağabeyimin dokuları uyumlu oldu. Hocalarım ve ağabeyimin sayesinde hayat buldum. Diğer kardeşlerim de gönüllü oldu. Ağabeyimin olsa ben de hiç düşünmeden verirdim. Hastanede ilk nakil olmak da benim için bir şans oldu." ifadelerini kullandı.

Kardeşinin yanından bir an olsun ayrılmayan ağabey Halil Demirtaş ise duygularını, "Hastalığını öğrenir öğrenmez nakil için hemen geldik. Biz de gereken neyse yapalım dedik. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Kardeşlik, sen, ben, o fark etmiyor. Önemli olan birimizin yapması." sözleriyle anlattı. - "Ankara Şehir Hastanesi organ naklinde öncü olacak" Onkoloji Başhekimi Prof. Dr. Ercan Yeni, organ nakillerinin canlı ya da kadavradan yapıldığını ifade ederek, "Ankara Şehir Hastanesi birçok hizmette olduğu gibi organ naklinde de öncü olacak. Bu alandaki dağınıklığı giderecek. Kalp, akciğer, karaciğer ve böbrek nakilleri yapılacak. Ekiplerin de birbirine katkısıyla, çok daha güzel bir hizmet verilecek." bilgilerini paylaştı. Ankara Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren Onkoloji binasının 610 yatak ve 25 ameliyathane kapasitesine sahip olduğunu belirten Yeni, medikal onkoloji, hematolojinin yan dalları, genel cerrahi alanlarında da hizmet verileceğini aktardı. - "Türkiye'de 4 organ naklinin yapıldığı tek merkez"