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  4. Ankara Valiliği sokakta yaşayan gence sahip çıktı

Ankara Valiliği sokakta yaşayan gence sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 23:15 | Son Güncelleme

Ankara Valisi Vasip Şahin: - "Gönlü zengin, yüreği kocaman Hasan'a ulaştık. Bu akşamdan itibaren Ankara Valiliği olarak sorun ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz"

Ankara Valisi Vasip Şahin, görüntüleri sosyal medyada ilgi odağı olan Hasan isimli, sokakta yaşayan gence ulaştıklarını ve valilik olarak sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini duyurdu.

Vali Şahin, babaannesinin vefatı sonrasında Ankara'da 1,5 yıldır sokakta yaşadığını anlatan 29 yaşındaki gençle ilgili Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Şahin, paylaşımında, "Gönlü zengin, yüreği kocaman Hasan'a ulaştık. Bu akşamdan itibaren Ankara Valiliği olarak sorun ve ihtiyaçlarıyla yakından ilgileniyoruz." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerinde, sokakta yaşadığını ve mendil satarak geçindiğini belirten genç, eline para geçmesi halinde haftada bir kez otelde konaklayabildiğini ifade ediyor.

Genç adam, genellikle kepenkler kapandıktan sonra metro girişlerinde yere serdiği kartonun üzerinde geceleri geçirdiğini bildirerek, "Yalnızlıktan üzülüyorum, hayat şartları biraz insanı üzer tabii. Şöyle bir gerçek var, Allah insanları sınar, Allah şu an beni sınıyor ve Allah bana taşıyamayacağım yükü vermiyor." şeklinde konuştu.

Görüntülerde, birgün hayatının değişeceğine, evi, işi ve düzenli bir hayatı olacağına inandığını dile getiren genç, "Allah benim yüzüme bakacak bir yerde, inşallah ben de güzel bir hayatı yaşayacağım. Umut her zaman vardır insan için. Hayatın zor yanları muhakkak ki vardır ama hayat yaşamaya değer, seviyorum. Zor da olsa Allah bize bu hayatı vermiş, yani biz bu hayatı bir şekilde yaşayacağız. Herkesin bir sıkıntısı vardır, kimsede dört dörtlük bir hayat yoktur, herkesin bir sıkıntısı, zorluğu vardır." ifadelerini kullanıyor.

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