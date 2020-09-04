Ankara Valisi Şahin'den 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada vaka sayısında Ankara'nın İstanbul'un iki katı olduğunu ve vaka sayılarının artarak devam ettiğini belirtti.

ANKARA'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI?

Ankara'daki son durumla ilgili önemli bir açıklama Vali Vasip Şahin'den geldi. Koronavirüs denetimleri öncesi konuşan Vali Şahin, "Vatandaşın sağlığı açısından gerekirse gelecekte ek tedbirler alınabilir. Şu an sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde değil. Sokağa çıkma kısıtlaması olsun istemiyoruz, kurallara uyulması taraftarıyız" dedi.

ANKARA VALİLİĞİ: SOKAK VE KÖY DÜĞÜNLERİNE DE İZİN VERİLMEYECEK

Öte yandan Ankara Valiliği, "Koronayla mücadele kapsamında sünnet, kına, nişan gibi etkinlikleri yasaklamış ve düğünleri en fazla 1 saatle sınırlandırmıştık. Salgının kontrol altına alınması amacıyla son aldığımız UHK kararıyla ilimizde sokak ve köy düğünlerine de izin verilmeyecek." açıklamasını yaptı.



