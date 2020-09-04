Ankara Valisi Şahin'den 'sokağa çıkma kısıtlaması' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada vaka sayısında Ankara'nın İstanbul'un iki katı olduğunu ve vaka sayılarının artarak devam ettiğini belirtti.
Ankara'daki son durumla ilgili önemli bir açıklama Vali Vasip Şahin'den geldi. Koronavirüs denetimleri öncesi konuşan Vali Şahin, "Vatandaşın sağlığı açısından gerekirse gelecekte ek tedbirler alınabilir. Şu an sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde değil. Sokağa çıkma kısıtlaması olsun istemiyoruz, kurallara uyulması taraftarıyız" dedi.
Öte yandan Ankara Valiliği, "Koronayla mücadele kapsamında sünnet, kına, nişan gibi etkinlikleri yasaklamış ve düğünleri en fazla 1 saatle sınırlandırmıştık. Salgının kontrol altına alınması amacıyla son aldığımız UHK kararıyla ilimizde sokak ve köy düğünlerine de izin verilmeyecek." açıklamasını yaptı.