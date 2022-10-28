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Ankara Valisi Şahin'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

28.10.2022 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara Valisi Vasip Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 99. yıl dönümünü büyük bir onur ve heyecanla idrak ettiklerini dile getirdi.

Cumhurun istiklal ve istikbal yolunda kararlılıkla giriştiği mücadelenin millet egemenliğiyle taçlandığı bu kutlu günün, kökleri şanlı ve derin bir geçmişe dayanan milli diriliş ruhunun bir neticesi olduğunu belirten Şahin mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Türk milletinin öz güvenini ve hep birlikte güçlü yarınları kurma iradesini yansıtan Cumhuriyet, hem milli birlik ve beraberliğin sağlanmasının en büyük teminatı hem de milletimizi muasır medeniyet seviyesine ulaştıracak adımların en önemlisi olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti, kahraman ecdadımızın mukaddes bir emanetidir ve vatan ve millet sevgisiyle ilelebet payidar kalacaktır. Bizler, bir barış ve adalet medeniyetinin mirasçıları olarak milletin bütün değerlerini kendinde toplayan ve bizi birbirimize kenetleyen Cumhuriyet'imizi özenle muhafaza edeceğiz."

Vali Şahin, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, gazileri, canlarıyla bu toprakları vatan kılan aziz şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andığını belirterek Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığını kaydetti.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

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