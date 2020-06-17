Ankara Valisi Vasip Şahin'den koronavirüs uyarısı: Hoşumuza gitmiyor ama...

Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, başkentte yürütülen denetimlerden görseller paylaştı. Ekiplerin restoran, lokanta, kafe ve alışveriş merkezlerinde "Kontrollü sosyal hayat" ve hijyen denetimlerine devam ettiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek. Hoşumuza gitmiyor ama kurallara uymayanlara yaptırım uygulamalarımız devam edecek."

Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek.

Hoşumuza gitmiyor ama kurallara uymayanlara yaptırım uygulamalarımız da devam edecek. #MASKE,#MESAFE,#TEMİZLİK. https://t.co/cVEqkr6hdl — Vasip Şahin (@vasipsahin) June 17, 2020



