HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara Valisi Vasip Şahin'den koronavirüs uyarısı: Hoşumuza gitmiyor ama...

Ankara Valisi Vasip Şahin'den koronavirüs uyarısı: Hoşumuza gitmiyor ama...

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 20:49 | Son Güncelleme

Ankara Valisi Vasip Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele çalışmalarına ilişkin, "Hoşumuza gitmiyor ama kurallara uymayanlara yaptırım uygulamalarımız devam edecek." dedi.

Ankara Valisi Vasip Şahin'den koronavirüs uyarısı: Hoşumuza gitmiyor ama...

Şahin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, başkentte yürütülen denetimlerden görseller paylaştı. Ekiplerin restoran, lokanta, kafe ve alışveriş merkezlerinde "Kontrollü sosyal hayat" ve hijyen denetimlerine devam ettiğini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Denetimlerimiz bundan sonra da devam edecek. Hoşumuza gitmiyor ama kurallara uymayanlara yaptırım uygulamalarımız devam edecek."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kez Ivana paylaştı! Sosyal medyayı salladı Bu kez Ivana paylaştı! Sosyal medyayı salladı
Bakan Koca'dan LGS ve YKS açıklamasıBakan Koca'dan LGS ve YKS açıklaması
Personel özlük dosyasında neler bulunmalı?Personel özlük dosyasında neler bulunmalı?

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Bir ilde daha maske maske takma zorunluluğu getirildi

Bir ilde daha maske maske takma zorunluluğu getirildi

Birçok ilde vaka sayıları artarken o ilden sevindiren haber

Birçok ilde vaka sayıları artarken o ilden sevindiren haber

Bakan Koca il il, tek tek açıkladı! Çok önemli ifadeler

Bakan Koca il il, tek tek açıkladı! Çok önemli ifadeler

70 milyar dolarlık dev satın alma

70 milyar dolarlık dev satın alma

Kritik toplantıya saatler kaldı! Ülke genelinde yasaklanabilir

Kritik toplantıya saatler kaldı! Ülke genelinde yasaklanabilir

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeyi verdi! Heyecanlandıran paylaşım

Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeyi verdi! Heyecanlandıran paylaşım

Diğer Haberler
Siirt'te koronavirüs vakaları arttı, Gökçebağ Beldesi karantinaya alındı

Koronavirüs vakaları artınca karantinaya alındı!

Son dakika: Şırnak'ın Silopi ilçesinde işçileri taşıyan pikabın geçişi sırasında patlama! 4 işçi hayatını kaybetti

Şırnak'ın Silopi ilçesinde patlama! 4 işçi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan LGS ve YKS açıklaması

Bakan Koca'dan LGS ve YKS açıklaması

Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Katil baba mezar bile kazmış

Kan donduran detaylar ortaya çıktı! Katil baba mezar bile kazmış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Başkanı Şentop'u kabul etti

Vaka sayısı arttı! Şehirler arası yolculuk tekrar mı yasaklanıyor?

Şehirler arası yolculuk yasaklanacak mı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.