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Ankara ve İstanbul'dan art arda operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2018 08:57 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hatlarla irtibat sağlandığı tespit edilen İstanbul İl Jandarma Komutanlığında görevli 10'u subay, 29'u astsubay, 2'si uzman çavuş olmak üzere 41 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Son dakika habere göre, Ankara'da da 87 eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli hakkında gözaltı kararı çıktı.

Ankara ve İstanbul'dan art arda operasyon!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hatlarla ardışık veya yoğun olarak irtibat sağlandığı tespit edilen yeni isimlere ulaşıldı.

Bu kapsamda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı emrinde aktif olarak çalışan 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 5 üsteğmen, 2 teğmen, 29 astsubay ve 2 uzman çavuş olmak üzere 41 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talebi üzerinde şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararı da Sulh Ceza Hakimliğince verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de şüphelileri yakalamak üzere İstanbul merkezli 3 ilde operasyon başlattı.

ANKARA'DA OPERASYON

Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 87 eski Hava Kuvvetleri Komutanlığı personelinden 41'i gözaltına alındı.

AA

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Anahtar Kelimeler:
istanbul Jandarma FETÖ TSK

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Yapıştır fetö damgasını ne kadar muhalif insan var tıpkı ergenekon misali atın silivri zindanlarına orada ölsünler inandırıcı olun biraz akp içinde fetö ile fotoğrafları olanlar şu anda ya bakan ya milletvekili ya cumhurun başı :KOYUNLARDAN BAŞKASI YEMEZ.!
Fetonun gerçek ortakları ortada akpye neden dokunmuyorsunuz
Ordunun içinde ne kadar çok örgütlenmiş FETÖ. hayret. Arınç'ın kulakları çınlasın,o beğenmediğin orduyu FETÖ yuvası yapmışsınız,dedenden sana geçmiş. siyaset temizlenmeden bunlar nasıl hesap verecek bu dünyada, öbür tarafları zaten karanlık.
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