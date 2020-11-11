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  4. Ankara ve İstanbul'un ardından İzmir'de 65 yaş üstüne kısıtlama kararı!

Ankara ve İstanbul'un ardından İzmir'de 65 yaş üstüne kısıtlama kararı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 19:40 | Son Güncelleme

İzmir İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sokakta sigara içmek yasaklanırken, 65 yaş üstü vatandaşların 10.00 – 16.00 saatleri dışında sokağa çıkmaları kısıtlandı.

Ankara ve İstanbul'un ardından İzmir'de 65 yaş üstüne kısıtlama kararı!

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, koronavirüse (Covid-19) karşı alınan yeni tedbir önlemlerini açıkladı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre İzmir genelinde sokakta sigara içmek yasaklanırken, 65 yaş üstü vatandaşlara da saat 10.00 ile 16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Öte yandan Valilik kararıyla bazı kurumlar hariç kaç haftalık olduğuna bakmaksızın hamileler idari izinli sayılırken, özel sektör mesai düzenlemesi çalışmalarının da sürdüğü aktarıldı.

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Vali Köşger yaptığı açıklamada, "Değerli İzmirliler; doğal olarak son günlerde depreme yoğunlaşmış bulunuyoruz. Ancak tüm dünyanın henüz değişmeyen gündemi korona, İzmir’de de tırmanışta. Depremin olduğu günkü rakamlara kıyasen bugün iki katından fazla bir artış gerçekleşmiş durumda. Bu bağlamda Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla İzmir’de sokakta sigara içmek ve 65 yaş üstünün 10-16 saatleri dışında sokağa çıkması yasaklanmış; Valilik kararıyla bazı kurumlar hariç kaç haftalık olduğuna bakmaksızın hamileler idari izinli sayılmıştır. Özel sektör mesai düzenlemesi çalışmaları da devam etmektedir. Temizlik, maske, mesafe kurallarına uyalım, sağlıklı kalalım" dedi.

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