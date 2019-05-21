Ankara ve İzmir'de FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker ve öğretmen için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli çok sayıda asker hakkında FETÖ soruşturması başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi;

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca KARA, HAVA, ve DENİZ KUVVETLERİ Komutanlıkları bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün MAHREM İMAMLAR ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü BÜFE telefonlarından PERİYODİK ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen; KARA KUVVETLERİNDEN 2 Albay 4 Yarbay, 7 Binbaşı, 17 Yüzbaşı, 16 Üsteğmen, 4 Teğmen; HAVA KUVVETLERİNDEN 31 Astsubay; DENİZ KUVVETLERİNDEN 2 Albay, 2 Yarbay, 1 Binbaşı, 3 Yüzbaşı, 40 Astsabay, ve 11 SİVİL MAHREM İMAM olmak üzere TOPLAM 140 şüpheli hakkında 21.05.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltına alınan asker şüphelilerin 41 i GÖREVDE olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğünce devam etmektedir.