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Ankara ve İzmir'de FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker ve öğretmen için gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 09:43 | Son Güncelleme

Ankara'dan peş peşe operasyon haberleri geliyor. Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerindeki FETÖ soruşturmasında 11'i mahrem imam, 41'i muvazzaf asker 140 şüpheli hakkında ve Bylock kullandığı tespit edilen 9 öğretmen için gözaltı kararı verildi. İzmir'de de 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Ankara ve İzmir'de FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker ve öğretmen için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli çok sayıda asker hakkında FETÖ soruşturması başlattı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi;

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca KARA, HAVA, ve DENİZ KUVVETLERİ Komutanlıkları bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ' nün MAHREM İMAMLAR ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü BÜFE telefonlarından PERİYODİK ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen; KARA KUVVETLERİNDEN 2 Albay 4 Yarbay, 7 Binbaşı, 17 Yüzbaşı, 16 Üsteğmen, 4 Teğmen; HAVA KUVVETLERİNDEN 31 Astsubay; DENİZ KUVVETLERİNDEN 2 Albay, 2 Yarbay, 1 Binbaşı, 3 Yüzbaşı, 40 Astsabay, ve 11 SİVİL MAHREM İMAM olmak üzere TOPLAM 140 şüpheli hakkında 21.05.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Gözaltına alınan asker şüphelilerin 41 i GÖREVDE olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulanmıştır. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğünce devam etmektedir.

9 ÖĞRETMEN İÇİN GÖZALTI KARARI

Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturması kapsamında da hakkında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 9 öğretmenden 5'i yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle 9 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerden 5'inin Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonla gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın sürdüğü belirtildi.

İZMİR'DE DE 17 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aralarında örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen zanlıların da bulunduğu 17 kişi hakkında yakalama kararı verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir merkezli Ankara, Eskişehir ve Manisa'da gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Bu arada gözaltına alınanlar arasında bulunan Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru F.B'nin ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Ayrıntılar geliyor...


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Ankara FETÖ operasyon öğretmen asker

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
şuan halen görevde olan fetöcü öğretmenler var.bazı akp vekillerinin ricası ile valilik tarafından tekrar göreve getirildiler.içerisinde darbeden önce soruşturma geçirmiş olanlarda var.ihbara gerek yok,gir bak kim soruşturma geçirmiş ve halen görevde.
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