Ankara'yı sarsacak AK Parti anketi iddiası: Birinci çıkmış gibi gösteriliyor

Yerel seçimler öncesi, İnternethaber yazarı Süleyman Özışık, AK Parti'nin adayları ve anket sonuçlarıyla ilgili olarak çok çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Özışık yazısında, görüştüğü AK Parti'ye destek veren pek çok isim ve Sivil Toplum Kuruluşu'nda 'İstanbul'u kaybedebiliriz' endişesinin olduğunu aktardı.

Özışık'ın yazısı şöyle:

AK Parti aday açıklama sürecinde sona geldi. Büyük bir aksilik olmazsa bu hafta sonuna kadar il ve ilçelerin tamamı açıklanmış olacak.

Yazılarımı takip eden kardeşlerim hatırlayacaktır. AK Parti'nin en büyük sınavı, ilçe belediye başkan adaylarını açıklama sürecinde yaşayacağını pek çok kez dile getirdim.

Şundan dolayı:

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki seçmen, büyükşehir belediye başkan adayından ziyade, kendi ilçesini yönetecek belediye başkan adayına daha çok önem veriyor. Ehliyet ve liyakata esaslarına göre bir ismin aday gösterilmediğini gördüğü an geri çekiliyor. Kimi sandığa gitmiyor, kimi ise daha uygun gördüğü bir başka adaya oy veriyor.

Genele vurduğumuzda, şu ana kadar açıklanan il ve ilçe adayları ile ilgili kamuoyuna yansıyan çok büyük bir itiraz yok. Ancak bu duruma bakarak "O zaman çok büyük sorun yok" diyemiyorum.