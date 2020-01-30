HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'da 105 bin 600 liralık sahte banknotla yakalanan iki zanlı tutuklandı

Ankara'da 105 bin 600 liralık sahte banknotla yakalanan iki zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 13:18 | Son Güncelleme

Ankara'da 105 bin 600 liralık sahte banknotla yakalanan iki zanlı tutuklandı

Ankara'da 105 bin 600 liralık sahte banknotla yakalanan 3 şüpheliden ikisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan otomobille getirilen sahte banknotların başkentte piyasaya sürüleceği bilgisini edinen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Zanlılara ait 34 RG 3234 plakalı aracı takibe alan ekipler, otomobili Akıncılar gişesi girişinde durdurdu.

Otomobildeki aramada 50 liralık banknotlar halinde 105 bin 600 liralık sahte para ele geçirildi, araçtaki Halil T, Masum I. ve N.Ş. isimli kadın gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğerleri tutuklandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
Eminönü'nde korkutan yangın! Dumanlar her yerden gözüküyorEminönü'nde korkutan yangın! Dumanlar her yerden gözüküyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
operasyon sahte para

En Çok Okunan Haberler

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Kobe'ye 'tecavüzcü' demişti! Ünlü oyuncudan yeni açıklama

Bu uyarı Tüm Türkiye'ye! Kar, yağmur, fırtına...

Bu uyarı Tüm Türkiye'ye! Kar, yağmur, fırtına...

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Sokak ortasında karısını dövüp evlerini ateşe verdi

Sokak ortasında karısını dövüp evlerini ateşe verdi

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

Durdurulamıyor! Ölü sayısı 170'e yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Manisa'da 4.8 büyüklüğünde deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt: Kayak yapmak zil takıp oynamak değildir

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler, Rus mevkidaşı Gerasimov ile telefonda görüştü

Orgeneral Güler'den kritik görüşme!

Eminönü'nde korkutan yangın! Dumanlar her yerden gözüküyor

Eminönü'nde korkutan yangın! Dumanlar her yerden gözüküyor

Elazığ'daki 6.8'lik depremde Kemal Sunal'ın doğduğu ev de yıkıldı

Kemal Sunal'ın doğduğu ev de yıkıldı

Tuvalette dehşet! 2 çocuk annesi evli kadın kadın, sevgilisini öldürdü

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

'Koca Yusuf' Wuhan'daki Türkler için havalanacak

Wuhan'daki Türkler için havalanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.