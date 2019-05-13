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Ankara'da 18 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 14:41 | Son Güncelleme

ANKARA polis tarafından durdurulan otobüste, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 18 kaçak göçmen yakalandı, otobüs şoförü tutuklandı.  Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve buradan Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin, ülkedeki kıyı illerine götürüldüğü bilgisine ulaştı.

ANKARA polis tarafından durdurulan otobüste, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 18 kaçak göçmen yakalandı, otobüs şoförü tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve buradan Avrupa ülkelerine gitmeye çalışan düzensiz göçmenlerin, ülkedeki kıyı illerine götürüldüğü bilgisine ulaştı. Ankara-Konya karayolu üzerinde bulunan Gölbaşı ilçesinde önlem alan polisler, şüphelendikleri otobüsü durdurdu. Otobüste pasaportu ve kimliği olmayan Afganistan uyruklu 18 kişi olduğu saptandı. Otobüsün sürücüsü M.E. ile 18 kaçak göçmen gözaltına alındı. Kaçak göçmenlerin üzerinde yapılan kontrollerde sahte olduğu belirlenen 17 adet izin belgesi ele geçirildi. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi'ne teslim edilirken, organizatör şüphelisi M.E. tutuklandı.

Görüntü dökümü:
- Göçmenlerden görüntü
Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA

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