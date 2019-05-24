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Ankara’da arkadaşını vuran şahıs kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2019 03:11 | Son Güncelleme

Ankara’nın Çankaya ilçesinde arkadaşının belinden aldığı tabancayla yanındaki arkadaşını vuran şahıs otomobiline binerek kaçtı.Olay, gece yarısında Ankara’nın Çankaya ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Ankara’da arkadaşını vuran şahıs kaçtı

Ankara’nın Çankaya ilçesinde arkadaşının belinden aldığı tabancayla yanındaki arkadaşını vuran şahıs otomobiline binerek kaçtı.
Olay, gece yarısında Ankara’nın Çankaya ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir gece kulübünde eğlenmeye giden Tunç S., Hacı T., Oğuzhan E., ve Hasan N., bir süre eğlendikten sonra yaşadıkları tartışma üzerine mekandan ayrıldılar. Bunun üzerine 4 arkadaş caddede yürümeye başladı. Bu sırada, iddiaya göre kendilerine saldıracaklarını söyleyerek şahıslara karşılık vermek isteyen Oğuzhan E., , Tunç S’nin belindeki ruhsatlı beylik tabancasını alarak önce havaya sonra da yanında bulunan Hacı T.’nin karnına ateş etti. Karnına isabet eden mermi ile yaralanan Hacı T., olduğu yere düşerken ateş eden zanlı Oğuzhan E., ise hızla 06 DT 0142 plakalı otomobiline binerek olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri de yaralıya olay yerinde ilk müdahalesini yaptıktan sonra ambulans ile Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Polisler, ruhsatlı tabancanın sahibi ve çevredeki görgü tanıklarını, ifadesi alınmak üzere karakola götürürken, olay yeri inceleme ekipleri de suç mahallinde incelemede bulundu. Uzun süre kan kaybeden yaralı Hacı T.,’nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Ankara’da arkadaşını vuran şahıs kaçtı

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