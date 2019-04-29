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Ankara'da bin 131 şişe sahte içki ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 07:27 | Son Güncelleme

Başkentte yapılan yol kontrollerinde, tatil beldelerine satış amaçlı götürülmek istenen bin 131 şişe sahte içki, 40 boş içki şişesi ve 516 sahte bandrol ele geçirilirken, bir zanlı yakalandı

Başkentte yapılan yol kontrollerinde, tatil beldelerine satış amaçlı götürülmek istenen bin 131 şişe sahte içki, 40 adet boş içki şişesi ve 516 sahte TAPDK bandrolü ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Tütün Mamulleri ve Alkollü İçki Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri, Gölbaşı ilçesi istikametinde yaptıkları yol uygulamasında, şüpheli A.T'nin kullandığı 07 LOJ 47 plakalı araçta arama yaptı.

Aramada çeşitli marka ve cinslerde 752 bandrolsüz ve 379 sahte bandrollü olmak üzere toplam bin 131 şişe sahte içki, 40 boş içki şişesi, 516 sahte TAPDK bandrolü ele geçirilirken, sürücü A.T, gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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