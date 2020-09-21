Ankara’da bir hafta içinde yapılan narkotik operasyonunda 35 şüpheli tutuklandı

Ankara’da 14-20 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında gözaltına alınan 247 şüpheliden 35’i tutuklandı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 14-20 Eylül 2020 tarihleri arasında il genelinde yapılan operasyonlarda 247 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 35’i tutuklandı. Operasyonlarda 1.7 kilogram esrar, 3 bin 500 adet extacy ve bin 170 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

