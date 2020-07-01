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Ankara’da boya fabrikasında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2020 13:57 | Son Güncelleme

Ankara’da bir boya fabrikasında yangın çıktı. Çevredeki iki fabrikaya da sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Olay, Altındağ ilçesi Kavaklı Mahallesi’ndeki bir sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kavaklı’daki bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, bitişikteki iki farklı fabrikaya da sıçrayarak büyüdü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Fabrikalarda çalışan personellerin tahliyesinin ardından itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarına başladı. İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

İHA

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