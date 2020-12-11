Ankara’da cinayette taciz iddiası

Ankara’da bir kişiyi başına taşla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kağıt toplayıcısı genç, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Katil zanlısı, ifadesinde şahsı kendisini taciz ettiği için öldürdüğünü söyledi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Çankaya ilçesi Marmara Sokak’taki bir metruk binada meydana geldi. Kağıt toplayıcısı Batuhan Y. (20), Ali Rıza K. (60) ile metruk binada kavga etmeye başladı. Tartışma sırasında Batuhan Y., yerde bulduğu taşla Ali Rıza K.’nın başına vurdu. Ali Rıza K. başına aldığı darbeler sonrasında yerde hareketsiz kalırken, Batuhan Y. adama vurmayı sürdürdü. Çevrede olaya şahit olanların polise ve 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri Batuhan Y.’yi gözaltına aldı. Sağlık ekipleri ise Ali Rıza K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan Batuhan Y., emniyette verdiği ifadede suçunu kabul ederek, şahsı kendisine tacizde bulunduğu için öldürdüğünü söyledi. Adliyeye sevk edilen Batuhan Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

