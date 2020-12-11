HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara’da cinayette taciz iddiası

Ankara’da cinayette taciz iddiası

11.12.2020 23:07 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da bir kişiyi başına taşla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kağıt toplayıcısı genç, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Ankara’da bir kişiyi başına taşla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kağıt toplayıcısı genç, sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Katil zanlısı, ifadesinde şahsı kendisini taciz ettiği için öldürdüğünü söyledi.
Olay, geçtiğimiz günlerde Çankaya ilçesi Marmara Sokak’taki bir metruk binada meydana geldi. Kağıt toplayıcısı Batuhan Y. (20), Ali Rıza K. (60) ile metruk binada kavga etmeye başladı. Tartışma sırasında Batuhan Y., yerde bulduğu taşla Ali Rıza K.’nın başına vurdu. Ali Rıza K. başına aldığı darbeler sonrasında yerde hareketsiz kalırken, Batuhan Y. adama vurmayı sürdürdü. Çevrede olaya şahit olanların polise ve 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri Batuhan Y.’yi gözaltına aldı. Sağlık ekipleri ise Ali Rıza K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Gözaltına alınan Batuhan Y., emniyette verdiği ifadede suçunu kabul ederek, şahsı kendisine tacizde bulunduğu için öldürdüğünü söyledi. Adliyeye sevk edilen Batuhan Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok Serdar Ortaç: Takipçilerimden böyle bir talep yok
Erdoğan hakkındaki asılsız iddialara sert tepkiErdoğan hakkındaki asılsız iddialara sert tepki
18 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!18 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

Faik Öztrak dikkatleri o noktaya çekti: Bilim Kurulu’ndan bir açıklama bekliyoruz

İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokak kısıtlaması' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan 'sokak kısıtlaması' açıklaması

Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı

Aldatıldığından şüphelenen koca dehşet saçtı

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Şarkıcı Zara'nın inanılmaz değişimi! Yeni albüm için imaj yeniledi

Ölümden döndü! '5.5 saat ameliyatta...'

Ölümden döndü! '5.5 saat ameliyatta...'

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Hatay halkı tedirgin: Psikolojimiz bozuldu

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Eski Emniyet Müdürü Celal Yılmaz ile ilgili flaş karar

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Türkiye ılık ve yağışlı havanın etkisine girecek

Diğer Haberler

Son dakika: İran Büyükelçisi'ne Erdoğan hakkındaki iddialardan dolayı tepki dile getirildi

Erdoğan hakkındaki asılsız iddialara sert tepki

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Son dakika! Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Görüntüler infial yaratmıştı! Esenler'de marketteki tacize ilişkin bir şüpheli yakalandı

Görüntüler infial yaratmıştı! Flaş gelişme

Bakan Koca: Aşı geliştirme çalışmalarında 3 aşımız klinik aşamaya gelmiştir

Bakan Koca'dan yerli aşı açıklaması

11 Aralık Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

MHP lideri Devlet Bahçeli: HDP kapatılmalıdır

MHP lideri Devlet Bahçeli: HDP kapatılmalıdır

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.