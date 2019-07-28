HABER

Ankara'da dolandırıcılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 08:53 | Son Güncelleme

Ankara'da polis ekipleri, kendisini emniyet müdürü olarak tanıtıp telefonla ulaştığı kişileri dolandıran zanlıyı, yurt dışına kaçmak üzereyken yakaladı

Başkentte polis ekipleri, kendisini emniyet müdürü olarak tanıtıp telefonla ulaştığı kişileri dolandıran zanlıyı, havalimanında düzenledikleri operasyonla yurt dışına kaçmak üzereyken yakaladı.

Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, kendisini emniyet müdürü olarak tanıtıp telefonla ulaştığı kişileri terör örgütleriyle korkutarak dolandıran Abit Budak’ı takibe aldı.

Şanlıurfa’dan Ankara’ya otobüsle gelen Budak’ı izleyen ekipler, Budak’ın İstanbul’da bir iş adamıyla bağlantı kurduğunu belirledi.

Daha sonra hızlı tren ile İstanbul'a geçen Budak, “Hesabınız terör örgütlerinin eline geçmiş” yalanıyla korkuttuğu iş adamından 1 milyon lira alarak uçak ile Ankara'ya döndü. Bütün bu süreçte polis tarafından takip edilen Budak, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Zanlının dolandırdığı parayla Dubai'ye kaçmak için uçak bileti temin ettiği öğrenildi.

Benzer suçlardan üç kaydı olduğu belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akılalmaz olay! Fabrikayı çaldılarAkılalmaz olay! Fabrikayı çaldılar
Ambarlı Limanı'ndaki gemide yangın çıktı (1) Ambarlı Limanı'ndaki gemide yangın çıktı (1) 
Ambarlı Limanı'nda gemi yangınıAmbarlı Limanı'nda gemi yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara'da dolandırıcılık operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Gerginlik büyüyor! Yüzlerce kişi gözaltında!

Gerginlik büyüyor! Yüzlerce kişi gözaltında!

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

‘Borçlanarak emeklilik’ için akın ettiler

Hülya Koçyiğit: Bu benim en dürüst itirafım

Hülya Koçyiğit: Bu benim en dürüst itirafım

Alçak saldırıda bir failin daha kimliği açıklandı

Alçak saldırıda bir failin daha kimliği açıklandı

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

Eve geldiğinde babasını kanlar içerisinde buldu!

3 bin kadın personel alınacak!

3 bin kadın personel alınacak!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

İstanbul merkezli 30 ilde dev operasyon!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ay ve Mars arasında gerilim!

Ay ve Mars arasında gerilim!

En güzel Cuma mesajları

En güzel Cuma mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da gösteri ve yürüyüş yasağı

Valilik açıkladı! 15 gün boyunca yasaklandı

Ambarlı Limanı'nda gemi yangını

Ambarlı Limanı'nda gemi yangını

FSM'de asfaltlama çalışmaları sona erdi

FSM'de asfaltlama çalışmaları sona erdi

Silivri'de ehliyetsiz sürücü trafiği birbirine kattı

İstanbul'da hareketli gece! Polis ve jandarma...

Şırnak ve Ağrı'da 4 terörist etkisiz hale getirildi!

4 terörist etkisiz hale getirildi!

Aydın'da 40 düzensiz göçmen yakalandı!

Böyle yakalandılar! Bir botta tam 40 kişi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.