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Ankara'da ev yangını

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 19:30 | Son Güncelleme

Polatlı ilçesindeki yangında 11 kişi dumandan etkilendi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bir evde çıkan yangında, 11 kişi dumandan etkilendi.

Yeni Mahalle İnönü Caddesi'nde 4 katlı bir apartmanın 2. katında Suriye uyruklu Kuk ailesinin yaşadığı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Apartmandan duman ve alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evde ve apartmandaki diğer dairelerde mahsur kalan
Suriye uyruklu Asil, Sena, Yamin, Ammar ve Ahmet Kuk ile Burak Aslan, Nazik Aslan, Filiz Ay, Zeynep Beril Ceyhan, Enes Ceyhan ve Gönül Ayhan'ı kurtardı.

Dumandan etkilenen apartman sakinlerine 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
itfaiye kurtarma Polatlı Suriye yangın

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