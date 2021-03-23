Ankara’da FETÖ soruşturmasında 5 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında kamu görevinden ihraç edilen örgüt mensuplarına yardım ettikleri, yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmalarını sağlamaya çalıştıkları tespit edilen daha önce ihraç edilmiş 1’i komiser yardımcısı, 2’si polis memuru toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, usulünce alınan kararlara istinaden yapılan iletişim tespiti ile kamu görevinden ihraç edilen örgüt mensuplarına yardım ettikleri, yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmalarını sağlamaya çalıştıkları yönünde deliller elde edilen daha önce ihraç edilmiş 1’i komiser yardımcısı, 2’si polis memuru toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir” denildi.

