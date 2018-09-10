Ankara'da FETÖ'ye tepki buluşması

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, şu günlerde devlet ve millet bekasının tehdit altında olduğunu belirterek, "Aziz şehitlerimiz ile gazilerimizin ortaya koydukları fedakarlıklara sahip çıkarak, bu vatanı hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ ile iç ve dış birlikçilerinin eline düşürmeyeceğiz" dedi.

AK Parti Ankara İl Başkanlığı üyeleri, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) tepki göstermek üzere Sincan Ceza İnfaz Kurumları önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

'BU VATANI, FETÖ'NÜN ELİNE DÜŞÜRMEYECEĞİZ'

Grup adına açıklama yapan AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davaları başladığı günden bu yana takip ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Bu süreç içinde darbe davalarını takip eden şehit yakınları ve gazilerimizin her zaman yanında olduk. Onların dertleri ile dertlendik. Devletimizin ve milletimizin bekasına yönelik tehdidin bertaraf edilmesi noktasında canlarını ortaya koymuş olan gazilerimiz ile bu uğurda canlarını feda etmiş olan aziz şehitlerimizin fedakarlıklarına her zaman sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Zira biliyoruz ki, bu vatan bizler için ilahi bir emanettir. Devletimizin ve milletimizin bekasının halen tehdit altında olduğu şu günlerde, aziz şehitlerimiz ile gazilerimizin ortaya koydukları fedakarlıklara sahip çıkarak, bu vatanı hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ ile iç ve dış birlikçilerinin eline düşürmeyeceğiz. Darbe teşebbüsünü gerçekleştiren hainlerin, hukuk çerçevesinde hak ettikleri cezayı almaları için AK parti il ve ilçe teşkilatları olarak darbe davalarının takipçisi olmaya devam edeceğiz."

Grup açıklamanın ardından FETÖ davalarını takip etmek üzere Sincan Ceza İnfaz Kurumları kampüsüne girdi.

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