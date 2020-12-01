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Ankara’da intikam cinayetinde şok gelişme

01.12.2020 09:28 | Son Güncelleme:
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Ankara’nın Keçiören ilçesinde daha önce akrabalarını silahla yaralayan kişiden intikam almak isteyen cinayet zanlısı, husumetli olduğu kişiyi yol kenarında pusu kurarak tabancayla öldürdü.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde daha önce akrabalarını silahla yaralayan kişiden intikam almak isteyen cinayet zanlısı, husumetli olduğu kişiyi yol kenarında pusu kurarak tabancayla öldürdü. Zanlının bir yıl önce taksi durağında bir olayda yaralandığı ortaya çıktı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Ankara’nın Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi Şehit Mustafa Erciyes Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Berkay G., daha önce de bir silahlı yaralama olayından dolayı husumetli olduğu Sedat Ergin’i cadde üzerinde pusu kurarak bekledi. Daha sonra Ergin’i gören Berkay G., yaşanan tartışmanın ardından belindeki tabancayı çıkararak ateş etti. Saldırganın silahından çıkan mermiler vücuduna isabet eden Sedat Ergin kanlar içerisinde yere yığılırken cinayet zanlısı Berkay G. ise olay yerinden kaçtı. Zanlı, polisin çalışmaları sonucu yakalandı.
Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi’nde 1 yıl önce bir taksi durağında meydana gelen olayda taksi durağına arkasında sakladığı silah ile gelen Ulaş A. (20), duvara bir el ateş etti. O sırada durakta bulunan taksi şoförü Berkay G., Ulaş A.’yı engellemeye çalışırken çıkan arbedede silahın tekrar ateş almasıyla bacağından yaralandı. Yaşanan arbede güvenlik kamerasına yansıdı. Berkay G.’nin gece yaşanan cinayet olayının zanlısı olduğu ortaya çıktı.

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