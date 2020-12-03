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  4. Ankara’da jandarma bir kişiyi 4 adet ruhsatsız silahla yakaladı

Ankara’da jandarma bir kişiyi 4 adet ruhsatsız silahla yakaladı

03.12.2020 10:41 | Son Güncelleme:
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Ankara’da jandarma bir kişiyi 4 adet ruhsatsız silahla yakaladı

Ankara’nın Güdül ilçesinde jandarma ekiplerinin yol uygulamasında bir şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Güdül ilçesi Garipçe Mahallesi’nde yaptığı yol kontrol faaliyeti esnasında S.Ş.

Ankara’nın Güdül ilçesinde jandarma ekiplerinin yol uygulamasında bir şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramada 4 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Güdül ilçesi Garipçe Mahallesi’nde yaptığı yol kontrol faaliyeti esnasında S.Ş. adlı şahsın kullandığı araç durdurulup araçta ve şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 1 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Ele geçirilen ruhsatsız silahlara ve fişeklere el konuldu. Şüpheli S.Ş.’ye ise 6136 sayılı Ruhsatsız Silah Kanunu’na muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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