Ankara'da jandarmadan tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı timleri Etimesgut ilçesinde ikamet eden Ç.Ç'nin elindeki tarihi eserleri 1 milyon lira karşılığında piyasaya sürmek için müşteri arayışında olduğu bilgisine ulaştı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda Ç.Ç. tarihi eserleri satmaya çalıştığı sırada suçüstü yakalandı. Şüphelinin üst aramasında 20 sikke, 2 bileklik, 6 yüzük, 3 obje ve 1 mühür bulundu.

Güdül ilçesinde ise M.N'nin evinin bahçesinde tarihi mezar taşı olduğu bilgisine ulaşan jandarma timleri operasyon düzenledi. Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Anadolu Medeniyetleri Müzesi yetkilileri ile bahçede yapılan aramada üzerinde yazı, figür ve sembollerin bulunduğu 2 parçalı mezar taşı tespit edildi.

Müze yetkilileri tarafından yapılan ön incelemede, söz konusu tarihi eserin "Roma dönemine ait mezar steli" olduğu tespit edildi.

Operasyonlarda ele geçen tarihi eserler Anadolu Medeniyetleri Müzesine teslim edilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

1 KİLO 152 GRAM KOKAİNİ BARUT VE DUMAN TESPİT ETTİ

Öte yandan jandarma timleri, uyuşturucu imal ve ticareti amacıyla İstanbul’dan hareket ettikleri belirlenen İ.Ç. ve B.K'yi takibe aldı. Dron ile takip edilen operasyonda 2 şüpheli Çankaya ilçesinde durdurulan araçta yakalandı.

Uyuşturucu arama köpekleri Barut ve Duman ile şüphelilerin araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 1 kilo 152 gram kokain ele geçirildi.

