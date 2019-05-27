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Ankara'da kaçak ilaç operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 20:02 | Son Güncelleme

Ankara'da kaçak ilaç operasyonu

Ankara'da polis ekiplerince ihbar üzerine durdurulan otobüste 3 bin kaçak ilaç ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, kente çok sayıda kaçak ilaç sokulacağı ihbarını değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otobüsü Gölbaşı girişinde durdurdu.

Otobüste yapılan aramada bir yolcunun bavuluna gizlenen 3 bin kaçak ilaç ele geçirildi. Bavulun sahibi olduğu belirlenen Suriye uyruklu kişi gözaltına alındı.

Zanlı sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Ankara'da kaçak ilaç operasyonu

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