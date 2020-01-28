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  4. Ankara'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Ankara'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 13:46 | Son Güncelleme

Ankara'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Ankara'nın Sincan ve Bala ilçelerinde kaçak kazı yapan 6 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince,
Sincan'ın Çiçektepe Mahallesi'nde kaçak kazı yaptığı belirlenen M.T, D.Ş. ve A.V, iki gün önce düzenlenen operasyonda suçüstü yakalandı.

Olay yerinde hilti, 13 metre halat, 5 metre merdiven, 36 metre kablo ile muhtelif kazı malzemeleri bulundu.

Bala'nın Çatalören Mahallesi'nde jandarma ekiplerince düzenlenen diğer operasyonda ise kaçak kazı yaptığı tespit edilen A.S, S.Y. ve E.S. suçüstü yakalandı.

Şüphelilerle hilti, 35 metre kablo ile muhtelif kazı malzemeleri ele geçirildi.

Zanlıların, ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Jandarma Komutanlığı kaçak kazı

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