HABER

Ankara'da kız kardeşiyle ilişkisi olan kişiyi vurdu, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 00:22 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, kız kardeşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği Mehmet Aşkar'ı (47) tabancayla vurarak öldüren Güray Yeşilçimen (32), ardından aynı tabancayla intihar etti.

Ankara'da kız kardeşiyle ilişkisi olan kişiyi vurdu, intihar etti

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, kız kardeşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği Mehmet Aşkar'ı (47) tabancayla vurarak öldüren Güray Yeşilçimen (32), ardından aynı tabancayla intihar etti.
Olay, Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Atatürk Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, Güray Yeşilçimen kız kardeşiyle gönül ilişkisi olduğunu öğrendiği tekel bayi işletmecisi Mehmet Aşkar'ın iş yerine geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Yeşilçimen, yanında getirdiği tabanca ile Mehmet Aşkar'a üç el ateş etti. Ardından tabancayı kendine doğrultan Güray Yeşilçimen, ateşleyerek olay yerinde intihar etti. Silah sesleri üzerine gelen komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Mehmet Aşkar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Eşinden bir yıl önce boşandığı öğrenilen tekel bayi işletmecisi Mehmet Aşkar'ın kendisinden 20 yaş küçük bir kızla ilişki yaşamaya başladığı ancak kızın ailesi tarafından defalarca kızlarının peşini bırakması yönünde uyarıldığı öne sürüldü. Son olarak Mehmet Aşkar'ın 20 gün önce Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ilişki yaşadığı kızın ailesinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Ankara'da kız kardeşiyle ilişkisi olan kişiyi vurdu, intihar ettiAnkara'da kız kardeşiyle ilişkisi olan kişiyi vurdu, intihar etti

PARTNEROkyanusta çözülemeyen sır!Okyanusta çözülemeyen sır!
Göçük altında kalan işçi hayatını kaybettiGöçük altında kalan işçi hayatını kaybetti
Bahçeden dönen çift traktörün altında kalarak öldüBahçeden dönen çift traktörün altında kalarak öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

ORC sahibi Pösteki, elindeki son yerel seçim anketi sonuçlarını paylaştı

Rektörden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdır

Rektörden çok konuşulacak sözler: Erdoğan'a itaat farz, karşı çıkmak haramdır

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

ABD'ye sert tehdit: Vurabiliriz

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

Genç kız diye evlendi, karakolda hayatının şokunu yaşadı

ABD'li beyaz eşya devinden kritik 'Türkiye' kararı

ABD'li beyaz eşya devinden kritik 'Türkiye' kararı

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti

Kredi çekecekleri ilgilendiren haber! Faizler düşüşe geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık serbest!

Trabzon'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan sapık serbest!

Şanlıurfa'da Suriyeli şahıs dehşet saçtı! Küçük çocuğa bıçak ve sopayla saldırdı!

Şanlıurfa'da Suriyeli şahıs dehşet saçtı! Küçük çocuğa bıçak ve sopayla saldırdı!

Aydın'da korkunç olay! Köpek, bulduğu bebek cesedini kafenin önüne bıraktı

Aydın'da korkunç olay! Köpek, bulduğu bebek cesedini kafenin önüne bıraktı

Tuvalet fırçası gözünden girip beynine saplandı!

Tuvalet fırçası gözünden girip beynine saplandı!

Büyük göç havadan böyle görüntülendi

Büyük göç havadan böyle görüntülendi

Mahrem bölgelerinde siğil çıktı, doktora gitmek yerine öyle bir şey yaptı ki...

Mahrem bölgelerinde siğil çıktı, doktora gitmek yerine öyle bir şey yaptı ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.