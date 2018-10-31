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Ankara'da kız kardeşiyle ilişkisi olan kişiyi vurdu, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2018 09:30 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, kız kardeşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği Mehmet Aşkar'ı (47) tabancayla vurarak öldüren Güray Yeşilçimen (32), ardından aynı tabancayla intihar etti.

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN (Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde, kız kardeşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği Mehmet Aşkar'ı (47) tabancayla vurarak öldüren Güray Yeşilçimen (32), ardından aynı tabancayla intihar etti. Olay, Ankara’nın Kahramankazan ilçesi Atatürk Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, Güray Yeşilçimen kız kardeşiyle gönül ilişkisi olduğunu öğrendiği tekel bayi işletmecisi Mehmet Aşkar'ın iş yerine geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Yeşilçimen, yanında getirdiği tabanca ile Mehmet Aşkar'a üç el ateş etti. Ardından tabancayı kendine doğrultan Güray Yeşilçimen, ateşleyerek olay yerinde intihar etti. Silah sesleri üzerine gelen komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Mehmet Aşkar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eşinden bir yıl önce boşandığı öğrenilen tekel bayi işletmecisi Mehmet Aşkar'ın kendisinden 20 yaş küçük bir kızla ilişki yaşamaya başladığı ancak kızın ailesi tarafından defalarca kızlarının peşini bırakması yönünde uyarıldığı öne sürüldü. Son olarak Mehmet Aşkar'ın 20 gün önce Emniyet Müdürlüğü'ne giderek ilişki yaşadığı kızın ailesinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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