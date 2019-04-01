Ankara'da, 'millet ittifakı'nın adayı Mansur Yavaş başkan oldu

ANKARA, (DHA) - ANKARA'da, yerel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, 'millet ittifakı'nın adayı CHP'li Mansur Yavaş, büyükşehir belediye başkanlığına seçildi.

Başkentte, 2014 yılında az farkla yerel seçimi kaybeden Mansur Yavaş, bir kez daha CHP'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi. 'Millet ittifakı'nca desteklenen Yavaş, AK Parti'den aday gösterilen eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile yarıştı. Başkentte kıyasıya yarışın kesin olmayan sonuçlarına göre, Mansur Yavaş, belediye başkanı oldu.

MANSUR YAVAŞ KİMDİR?

Ankara Beypazarı'nda, 23 Mayıs 1955'te dünyaya gelen Mansur Yavaş, ilk, orta ve lise eğitimini Beypazarı'nda tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1983 yılında mezun olan Yavaş, askeri savcı olarak tamamladığı askerliğinin ardından Beypazarı'nda 13 yıl serbest avukatlık yaptı. Siyasete genç yaşlarda başlayan Yavaş, 1989- 1994 yıllarında belediye meclis üyesi, 1994'te MHP'den Beypazarı belediye başkanı adayı oldu; fakat seçilemedi. MHP'den 18 Nisan 1999 seçimlerinde aday olup, yüzde 51 oy oranıyla Beypazarı Belediye Başkanlığı'na seçilen Yavaş, Tarihi Beypazarı Konakları'nın restorasyonu ve binlerce yıllık Beypazarı tarihini koruma çalışmalarıyla '2001 Yılının En İyi Yerel Yöneticisi', Türk Dil Kurumu'nca Türkçe'nin korunması nedeniyle verilen onur ödülü, doğa savaşçılarının 'Çevre Ödülü' gibi ödülleri aldı. 24 Eylül 2004 tarihinde TÜSİAV tarafından 'Yılın Belediye Başkanı' seçilen Yavaş, 2004 yerel seçimlerinde yüzde 55 oy oranı ile yeniden belediye başkanı seçilen Mansur Yavaş, 2009- 2014 yıllarında ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için girdiği seçimi kaybetti.

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