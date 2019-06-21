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Ankara'da naylon fatura operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2019 10:27 | Son Güncelleme

ANKARA'da düzenlenen naylon fatura operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, 40 milyon TL değerinde naylon fatura ele geçirildi.

Ankara'da naylon fatura operasyonu: 2 gözaltı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da düzenlenen naylon fatura operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, 40 milyon TL değerinde naylon fatura ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Keçiören ilçesinde bulunan bir firmanın, herhangi bir hizmet veya mal alım satımı yapmadan isteyenlere komisyon karşılığında fatura sattığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, sabah saatlerinde firmaya operasyon düzenledi. Operasyonda, şirket yetkililerinden 2 kişi gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramada 40 milyon TL değerinde naylon fatura, 12 ayrı firma adına düzenlenmiş boş irsaliye fatura koçanı, 10 cilt tahsilat makbuzu, 31 firmaya ait kaşe, kredi kartı, pos cihazı ile birlikte 12 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ekiplerin benzer şekilde vergi kaçırmak ve KDV matrahını azaltmak için naylon fatura düzenleyen ve kullanan şirketleri tespit etmek için çalışmalarını yoğunlaştırdığı belirtildi.

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