Ankara'da oto hırsızlığı operasyonunda 5 tutuklama

ANKARA'da son 10 günde 5 otomobili çaldıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden biri, akaryakıt istasyonundan yakıt alırken otomobilden inmeyerek, ücreti ödemek için uzattığı kolundaki dövmeden tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro ekipleri, Mamak, Yenimahalle ve Altındağ'da park halindeki 5 otomobilin 10 gün içerisinde çalınması sonrası çalışma başlattı. Ekipler, otomobillerin çalındığı adreslerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek şüphelileri belirlendi. 5 şüpheliden biri ise akaryakıt istasyonundan yakıt alırken otomobilden inmeyerek, ücreti ödemek için uzattığı kolundaki dövmeden tespit edildi. Ayrıca 5 şüphelinin, çalıntı otomobillerin akü, teyp, ses sistemi, jant, lastik gibi parçalarını sökerek sanayi sitesinde sattıkları belirlendi.

ARAÇLAR TESLİM EDİLDİ

Polis otomobilleri çaldığı belirlenen E.K, M.A, M.E, H.İ.Ş ve G.K.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan 5 otomobil ile sökülerek satılan parçaları bulunarak sahiplerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hırsızlık anı

-Şüphelilerin yakalanması

-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı

Haber-Kamera: ANKARA, (DHA)-

