HABER

Ankara'da oto hırsızlığı operasyonunda 5 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 10:39 | Son Güncelleme

Ankara'da oto hırsızlığı operasyonunda 5 tutuklama ANKARA'da son 10 günde 5 otomobili çaldıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ankara'da oto hırsızlığı operasyonunda 5 tutuklama

ANKARA'da son 10 günde 5 otomobili çaldıkları gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 5 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden biri, akaryakıt istasyonundan yakıt alırken otomobilden inmeyerek, ücreti ödemek için uzattığı kolundaki dövmeden tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro ekipleri, Mamak, Yenimahalle ve Altındağ'da park halindeki 5 otomobilin 10 gün içerisinde çalınması sonrası çalışma başlattı. Ekipler, otomobillerin çalındığı adreslerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek şüphelileri belirlendi. 5 şüpheliden biri ise akaryakıt istasyonundan yakıt alırken otomobilden inmeyerek, ücreti ödemek için uzattığı kolundaki dövmeden tespit edildi. Ayrıca 5 şüphelinin, çalıntı otomobillerin akü, teyp, ses sistemi, jant, lastik gibi parçalarını sökerek sanayi sitesinde sattıkları belirlendi.

ARAÇLAR TESLİM EDİLDİ

Polis otomobilleri çaldığı belirlenen E.K, M.A, M.E, H.İ.Ş ve G.K.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çalınan 5 otomobil ile sökülerek satılan parçaları bulunarak sahiplerine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Hırsızlık anı
-Şüphelilerin yakalanması
-Şüphelilerin emniyetten çıkarılışı

Haber-Kamera: ANKARA, (DHA)-

PARTNERKortların yeni 'Sharapova'sı Hırvatistan'dan!Kortların yeni 'Sharapova'sı Hırvatistan'dan!
Atatürk'ün kaptanının torunu Şehir Hatları'nda vapur kaptanıAtatürk'ün kaptanının torunu Şehir Hatları'nda vapur kaptanı
MSB: "1 asker şehit, 5 asker yaralı"MSB: "1 asker şehit, 5 asker yaralı"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası ortaya çıktı!

Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası ortaya çıktı!

Mucize Doktor setinden selfie geldi!

Mucize Doktor setinden selfie geldi!

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Netanyahu'nun medya patronunu tehdit ettiği ses kaydı yayımlandı

İsrail'de büyük skandal! Ses kaydı yayımlandı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Emine Bulut davasında gerekçeli karar açıklandı

Türkiye'de infial yaratan cinayetle ilgili yeni gelişme!

Ankara'da yük asansörü 3. kattan yere düştü: 1’i ağır 3 yaralı

Asansör faciası! Yaralılar var

Konya'da bisküvi fabrikasında yangın

Konya'da bisküvi fabrikasında yangın

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi öldürüldü mü?

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.