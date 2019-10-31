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Ankara'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.10.2019 07:56 | Son Güncelleme

ANKARA'da, otomobil ile sebze yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.  Kaza, saat 04.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Hipodrom Caddesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali önünde meydana geldi.

ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, otomobil ile sebze yüklü kamyonetin çarpıştığı kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 04.30 sıralarında Yenimahalle ilçesi Hipodrom Caddesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali önünde meydana geldi. İvedik Caddesi yönünde giden Bayram O. yönetimindeki 06 BNR 359 plakalı otomobil ile aynı yöne giden Harun P. yönetimindeki 06 MYR 75 plakalı sebze yüklü kamyonet çarpıştı. Savrulan kamyonet, kaldırıma çarparak takla attı. Kazada, sürücüler Bayram O. ile Harun P. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Bayram O., sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye gitmemek için direnen Bayram O. güçlükle ikna edildi. Bayram O., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Hafif yaralı olan kamyonet sürücüsü Harun P.'ye ise ambulansta müdahale edildi.
Kaza nedeniyle kapanan karayolu, araçların kaldırılması, yola saçılan sebzelerin temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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